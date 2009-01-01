Президенту ЮАР дали 48 часов, чтобы покинуть пост

Члены правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил телеканал SABC.

Джейкоб Зума занимает пост президента ЮАР с 2009 года. В начале февраля сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений президента в коррупции.

В конце 2017 года новым лидером АНК стал Сирил Рамапоса, который считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме.

В СМИ появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти.

Активисты АНК грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.