Названа предварительная причина крушения Ан-148 в России

Специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая занимается расшифровкой бортовых самописцев разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», предположила, что причиной трагедии стали неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.

На официальном сайте МАК было опубликовано заявление, в котором говорится о том, что

в течение ночи с 12 на 13 февраля в лаборатории комитета продолжались работы по вскрытию и восстановлению информации бортовых самописцев.

«После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора», - отметили в МАК.

Специалистам уже удалось получить записи 16 полетов, в том числе того, который завершился катастрофой. В настоящее время продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию.

По данным МАК, взлет Ан-148 «Саратовских авиалиний» начался около 11:21 11 февраля.

Внештатная ситуация начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после отрыва от земли на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч.

Специалисты считают, что столкновение самолета с землей произошло около 11:27:05 на скорости около 800 км/ч. При этом показания скорости на модуле воздушных параметров продолжали быть равными 0.

В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял около 30 градусов, за 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов, отмечают в МАК.

Следственный комитет РФ сообщил о получении данных предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке информации бортового самописца потерпевшего крушение самолета АН-148.

«В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», - пояснил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что следствие будет рассматривать эти данные в совокупности с другими материалами уголовного дела по факту крушения Ан-148, находящегося в производстве главного управления по расследованию особо важных дел СК России.

В это же время, по словам Петренко,

версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими.

Тем временем в телеграм-канале Mash опубликовали копию документа, свидетельствующего о том, что инциденты с обледенением датчиков скорости были зафиксированы еще до крушения Ан-148, но предупредить об этом чиновники решили только на следующий день после трагедии. Предупреждение Росавиация разослала 12 февраля руководителям территориальных органов и руководству организаций гражданской авиации.

В документе говорится о том, что с 4 по 5 февраля полеты в московском регионе были осложнены неблагоприятными погодными условиями, из-за которых безопасность полетов была под угрозой.«За указанный период в аэропорту Шереметьево произошло семь инцидентов с самолетами типа RRJ-95B, связанных с расхождением показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты произошли при выполнении разбега для взлета или на начальном этапе набора высоты», - отметили в Росавиации.

Во всех этих случаях пилоты принимали решение о прекращении взлета или возврате на аэродром вылета. После этого на фюзеляже перед приемником воздушного давления самолетов были обнаружены «отложения льда».

В Росавиации также привели данные, согласно которым с 2011 года произошло 14 инцидентов, связанных как с отсутствием, так и расхождением показаний скорости. По результатам расследований трех инцидентов был сделан вывод о том, что их причины связаны с попаданием воды в приемники системы воздушных сигналов.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В СКР рассматриваютнесколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор.