Bloomberg: в результате авиаудара коалиции в Сирии погибли более 200 российских наемников

В результате авиаудара сил международной антитеррористической коалиции во главе с США, нанесенного 7 февраля в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли более 200 российских наемников. Об этом агентству Bloomberg сообщили два осведомленных источника из РФ. Но по словам собеседника журналистов в Вашингтоне, количество погибших россиян в этот день составило около 100 человек, от 200 до 300 бойцов получили ранения.

Агентство отмечает, что произошедшее в Дейр эз-Зоре является самым кровавым столкновением американских и российских военных после окончания холодной войны. «Это очень большой скандал и причина для глубокого международного кризиса. Однако Россия притворится, что ничего не произошло», - предположил политический аналитик Владимир Фролов.

Ранее 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о россиянах, погибших в Сирии под обстрелом международной коалиции 7 февраля. Он также призвал не использовать сообщения СМИ в качестве первоисточника и рекомендовал обращаться за комментариями в Министерство обороны РФ.

«Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников, россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно. Хотя, безусловно, вот эти сообщения СМИ нуждаются в верификации», - заявил Песков.

По его словам, в Кремле оперируют «теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии».

«Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем», - подчеркнул представитель главы государства.

Бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" ранее сообщал, что всеми погибшими под обстрелом (около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения "ЧВК Вагнера", - подчеркнул он.

О том, что счет погибших россиян под обстрелом 7 февраля идет на десятки, рассказал накануне атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших.

Факт гибели граждан РФ после «вероломной атаки» со стороны «проправительственных сирийских сил» на штаб «Сирийских демократических сил», поддерживаемых альянсом во главе с США, подтверждается и западной разведкой. Причем в Пентагоне считают, что большинство погибших в этом смертоносном столкновении между американскими и российскими марионеточными силами - российские наемники, а не сирийцы.

Наемники зачастую используются странами, поскольку в случае гибели они не портят официальной статистики. По неподтвержденным данным, тела некоторых погибших «солдат удачи» из России уже начали прибывать на родину, остальных доставят в течение пары недель.