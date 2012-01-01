Суд Лондона отказался отменить ордер на арест Ассанжа

Лондонский суд во вторник, 13 февраля, вновь отказался удовлетворить запрос об отмене ордера на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже более пяти лет прячется от британской полиции в посольстве Эквадора. Адвокаты Ассанжа настаивали на том, что их подзащитный уже получил достаточно наказание, проведя столько времени в небольшой комнате диппредставительства. Однако судью Эмму Арбутнот эти доводы не убедили, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в зале заседаний.

«Я не согласна с тем, что нахождение Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне является несправедливым, необоснованным, неблагоразумным или несоразмерным», - подчеркнула Арбутнот. Она также отметила, что австралиец пользуется в повседневной жизни телефоном и компьютером, что запрещено заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах. «Похоже, он ставит себя выше обычных норм права и хочет правосудия, которое отвечает только его интересам», - заявила судья.

По мнению Арбутнот, для опасений Ассанжа о том, что его могут выдать властям США, нет оснований, поскольку это бы «вызвало дипломатический скандал». «Подсудимые, выпущенные на свободу под залог, а также лица, которым грозит экстрадиция, приходят в суд, чтобы смело предстать перед последствиями своего собственного выбора. У него должно быть мужество, чтобы сделать то же самое», - добавила она.

Агентство отмечает, что во время заседания рядом со зданием суда прошел митинг с участием примерно десятка активистов, которые требуют от британских властей прекратить преследование австралийского хакера.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревалив преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Он опасался, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Весной прошлого года дело об изнасиловании было прекращено, что основатель WikiLeaks назвал большой победой как для него лично, так и для всей системы ООН по обеспечению прав человека.

Однако британская полиция тогда же дала понять, что задержит Ассанжа, если тот покинет посольство. Основанием для этого является выданный Великобританией ордер на арест австралийца за его неявку в суд 29 июня 2012 года.

Напомним, в конце 2010 года Ассанж сдался полиции Великобритании, а затем был отпущен до залог в 240 тысяч фунтов стерлингов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции. Когда же британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям, австралиец попросил в 2012 году убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, тем самым нарушив условия временного освобождения.