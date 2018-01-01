В британский парламент доставили конверт с белым порошком

Письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента, сообщает Скотланд-Ярд.
На месте работают полицейские. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.
Офис закрыт, остальные структуры Вестминстерского дворца функционируют в штатном режиме.
Suspicious package at Palace of Westminster https://t.co/jBm2hp5486 pic.twitter.com/gOv4ikGvOf— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 13 февраля 2018 г.