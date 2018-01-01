Среда, 14 февраля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В британский парламент доставили конверт с белым порошком

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента, сообщает Скотланд-Ярд.

На месте работают полицейские. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Офис закрыт, остальные структуры Вестминстерского дворца функционируют в штатном режиме.

0 Комментарии