В США из-за лося разбился вертолет

В американском штате Юта разбился вертолет, который зацепил винтом лося. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает телеканал KUTV.

В результате инцидента, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы.

Однако,

лось задел несущий винт вертолета, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.

«Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его (вертолет) обратно на землю… Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило», - рассказал представитель управления Марк Хэдли.

Животное в результате происшествия погибло.