Экс-депутат Госдумы: Путин едва не погиб в авиакатастрофе в 2014 году

Президент РФ Владимир Путин едва не разбился в авиакатастрофе в 2014 году в Сочи – вертолет, в котором он был, совершил жесткую посадку. Об этом рассказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

По его словам, вертолет, в котором находился президент, чуть не потерпел крушение и совершил жесткую посадку 22 февраля 2014 года по пути в Сочи. Пономарев отметил, что узнал об инциденте от сотрудников Федеральной службы охраны.

Экс-депутата Госдумы подчеркнул, что после едва не случившейся трагедии Путин решился на главный политический шаг. Именно в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года Владимир Владимирович поставил вопрос о присоединении Крыма к России.

«Путин это воспринял как попытку покушения со стороны иностранных спецслужб.

В этот же день произошло бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор, и в ночь с 22 на 23 февраля было собрано узкое совещание.

И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма. ... На этом совещании также звучало, что прямая аннексия будет неконституционным действием. Но Путин сказал, что эти вопросы требуется решить, и это ваша работа, каким образом решить. И настоял на решении о непосредственной аннексии полуострова», — сказал Пономарев.

Политик также подчеркнул, что на совещании, помимо Путина, были четыре человека из высшего руководства России, причем большинство из них были против присоединения Крыма, напоминая про испытанный сценарий Южной Осетии.

В свою очередь в Кремле опровергли информацию об угрожавшей Путину авиакатастрофе. «Нет. Такого [инцидента] не было», – заявил Дмитрий Песков.