НАТО утвердило создание двух новых штабов

Новое командование Объединенных сил для Атлантики создано специально для защиты морских линий связи между Северной Америкой и Европой.

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда в среду, 14 февраля.

«Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Безопасность среда в Европе изменилось, и НАТО реагирует», – отметил Столтенберг.

В частности, НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Также будет создано новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг уточнил, что решение относительно местонахождения новых структур и количества персонала будет принято в июне.

«Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимый уровень персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне», – сказал он.

Министры также одобрили решение создать Центры кибербезопасности в центральном объединенных военных сил НАТО в Европе (SHAPE), который расположен в бельгийском Монсе.

Ранее сообщалось, что НАТО может создать два новых командных центра – один из них появится в Германии, другой – в США. В частности, на немецкий центр будет возложена ответственность в области логистики войск, военной техники и оборудования.