США обещают новые санкции против России

В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время.

Новые санкции против России обещают ввести в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, сообщает в среду, 14 февраля, РИА Новости.

Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкции.

«Мы активно работаем над этими санкциями», - сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.

Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.

«Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится - ред.)», - заявил министр.

Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.

Напомним, 30 января США обнародовали новый санкционный список, который назвали «кремлевским докладом». В него вошли высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.