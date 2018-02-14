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Один человек убит и 20 ранены при стрельбе в школе во Флориде

Lenta.ru
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Фото: REUTERS/Scanpix

Один человек погиб и около 20 получили ранения в результате стрельбы в одной из школ Флориды (США). Об этом в среду, 14 февраля, сообщает CNBC.

Огонь, по предварительным данным, открыл один из учащихся. Ему удалось скрыться, но позже полиция его задержала, передает Reuters. Мотивы подростка пока не известны.

На месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в январе 15-летний юноша в американском городе Бентон штата Кентуккиоткрыл стрельбупо находящимся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет. Всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения.

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