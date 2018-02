Один человек убит и 20 ранены при стрельбе в школе во Флориде

Огонь, по предварительным данным, открыл один из учащихся. Ему удалось скрыться, но позже полиция его задержала, передает Reuters. Мотивы подростка пока не известны.

На месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в январе 15-летний юноша в американском городе Бентон штата Кентуккиоткрыл стрельбупо находящимся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет. Всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения.

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. “The school immediately went on lockdown but is now dismissing students,” Broward School District says. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/TWqjnIVT87— ABC News (@ABC) February 14, 2018