Российские керлингистки одержали первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане

Сборная России с трудом одолела китаянок во втором туре предварительного раунда олимпийского турнира по керлингу среди женских команд, одержав свою первую победу на соревнованиях в Пхенчхане.

Встреча в Канныне завершилась со счетом 7:6 в экстра-энде. В составе победительниц в матче приняли участие Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

В среду в стартовом матче россиянки со счетом 3:10 уступили сборной Великобритании. В следующем туре команда Моисеевой в пятницу сыграет со шведками.

«Сегодня была совсем другая игра, - цитирует Моисееву ТАСС. - Вчера мы долго не могли понять, что происходит и что нужно делать для исправления ситуации. После игры поговорили с командой и тренером, волнения в голове немного улеглись. Сегодня мы уже вышли совершенно с другим настроением. Конечно, эта победа придаст нам психологической уверенности. Даже если бы последний бросок у китайского скипа получился более удачным, и мы проиграли эту игру, все равно бы чувствовали уверенность, потому что наша игра сегодня была отличной».

Напомним, что амбициозная и самоуверенная команда Моисеевой в очном противостоянии отобрала путевку в Пхенчхан у звездного и опытного коллектива Анны Сидоровой.

В турнирной таблице после двух встреч единолично лидируют японки, одержавшие две победы, по одной победе у Южной Кореи, Швеции, Великобритании, Китая, США и команды олимпийских атлетов из России.

По итогам однокругового группового турнира, который продлится до 21 февраля, в полуфинал Олимпиады выйдут четыре лучшие команды из десяти.