Трамп выступил со спецобращением после стрельбы в школе во Флориде

Президент США Дональд Трамп утром в четверг, 15 февраля (по местному времени в Вашингтоне), выступил с обращением к нации, посвященным произошедшим накануне трагическим событиям в Пакленде, где 19-летний американец устроил бойню в школе, жертвами которой стали 17 человек.

Американский лидер назвал массовый расстрел сценой «ужасного насилия, ненависти и зла». По его словам, ни один ребенок или учитель никогда не должен быть в опасности в школах Соединенных Штатов, передает Reuters.

При этом Трамп пообещал посетить Паркленд, чтобы встретиться с местными чиновниками и семьями погибших во время стрельбы в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас», сообщает CNN. Точную дату запланированного визита президент США не назвал.

«Вся наша нация, испытывая горечь утраты, молится о жертвах и их семьях. Мы готовы предоставить все необходимое каждому родителю, учителю и ребенку, который так сильно пострадал. Мы все объединились как одна американская семья», - сказал Трамп в обращении к нации. Также президент США призвал: «Ответьте на ненависть любовью, ответьте на жестокость добротой».

Кроме того, Трамп пообещал встретиться с губернаторами страны, чтобы «разобраться с вопросом психического здоровья» и обсудить меры, которые должны быть предприняты после трагедии в Паркленде. «Повысить безопасность в школах и для наших детей будет нашим главным приоритетом», - заверил американский лидер.

Трамп призвал разработать «план, который работает, а не просто дает нам почувствовать себя лучше».

Однако президент не сказал ни слова о необходимости каких-либо мер по контролю за оборотом оружия.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее затронул эту тему, заявив, что у психически больных людей никогда не должно быть доступа к оружию.

Отметим, что ранее заявление Трампа о том, что «ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе», опубликованное в Twitter наряду с соболезнованиями семьям погибших, спровоцировало гнев пользователей. Особенно резко отреагировали те, кто был в подвергшейся нападению школе в роковой день.

«Я не хочу твоих соболезнований, чертов кусок дерьма. Мои друзья и учителя были расстреляны.

Многие из моих одноклассников мертвы», - написала в ответ Трампу одна из учениц по имени Сара, пишет Newsweek.

Она также призвала лидера США принять меры по контролю за оборотом оружия в стране. «Сделай что-нибудь, вместо того чтобы просто молиться. Молитвами тут ничего не поправить. Но контроль [за оборотом оружия] поможет предотвратить повторные ЧП», - написала пользовательница.

Аналогичные призывы звучат и в конгрессе США. Так, член палаты представителей демократ Сет Молтон призвал Трампа начать работу над законом о контроле за оборотом оружия. «Я призываю его поднять задницу и присоединиться к моим попыткам что-то сделать с этим», - написал Молтон в своем аккаунте в Twitter.

Между тем сенатор от Флориды Марко Рубио выразил сомнение в том, что ужесточение правил ношения огнестрельного оружия смогло бы предотвратить произошедшую стрельбу. «Если мы будем обсуждать [введение мер по ограничению на ношение оружия] в связи с этим случаем, мы должны знать все подробности инцидента, прежде чем делать какие-либо выводы и принимать закон, который якобы мог бы предотвратить стрельбу», - пояснил он.

Ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в США безуспешно призывал еще предшественник Трампа демократ Барак Обама. Однако нынешний глава Белого дома в этом вопросе придерживается прямо противоположного мнения. Одним из его главных предвыборных лозунгов была «защита второй поправки конституции» - права американцев на владение оружием.