В Эстонии обнаружено тело четвертого погибшего в провалившемся под лед микроавтобусе

Сегодня в 16.25 добровольцы обнаружили около деревни Лао тело четвертого погибшего в трагедии около порта Муналайд, произошедшей 6 февраля. Тогда в 500 метрах от берега под лед провалился микроавтобус, в котором находились шесть человек. Четверо из них погибли.

Тело последнего погибшего отправлено на вскрытие, в результате которого будет установлена точная причина смерти, сообщает Pärnu Postimees.

Глава Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери выразил соболезнования близким погибшего. «Мы очень благодарны добровольцам за то, что они помогли принести покой близким», - отметил он.

Днем 6 февраля при неясных обстоятельствах с административной территории в порту Муналайд на морской лед выехал микроавтобус Opel Vivaro, который провалился в воду. Из транспортного средства выбрались лишь два человека. Позже из воды достали три тела.