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В США сошел с рельсов и загорелся поезд

korrespondent.net
иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В американском штате Вайоминг товарный поезд загорелся после схода с рельсов. В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер.

Грузовой поезд сошел с рельсов в штате Вайоминг на западе США. После крушения состав загорелся, сообщает телеканал WIVB4.

При крушении поезда несколько цистерн опрокинулись и упали с железнодорожной насыпи. Одна из них загорелась.

В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер. Он получил перелом ноги и черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

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