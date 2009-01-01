В эстонском озере водолазы обнаружили три взрывных устройства

Водолазы ВМФ Эстонии и спасательного департамента на этой неделе обнаружили в озере Каруярве на острове Сааремаа три взрывных устройства, сообщила газета Saarte Hддl.

Пресс-секретарь ВМФ Эстонии сообщил газете, что водолазы извлекли из озера три авиабомбы типа FAB-50 и FAB-100 .

По словам командира водолазной группы МВФ старшего лейтенанта Прийта Каазикмяэ, по сравнению с прежними учениями, мин обнаруживается меньше, однако все же нет полной гарантии, что дно озера теперь чистое от взрывных устройств.

Если ранее такие учения были сосредоточены больше на описке взрывных устройств, то в этот раз — в большей мере на медицинской готовности и реагированию на опасную ситуацию.

Водолазы ВМФ Эстонии и спасательного департамента на этой неделе ведут в озере Каруярве поиск взрывных устройств, попавших в озеро в различные исторические периоды, а также отрабатывают действия в возможных кризисных ситуациях. Такие ледовые лагеря проводятся каждую зиму, и для зимних погружений критическое значение имеет планирование и картографирование возможных рисков, например, замерзшие элементы снаряжения могут представлять собой опасность для жизни и здоровья водолаза-сапера.

Зона отдыха Каруярве популярна среди любителей подводного плавания. В советское время на этом водоеме был полигон для проведения учений авиации, в связи с чем на дне и в окрестностях озера могут быть обнаружены невзорвавшиеся авиабомбы.

С 2009 года водолазы-саперы ВМФ Эстонии и спасательного департамента совместно обнаружили и извлекли из озера Каруярве почти 50 взрывных устройств.

Специальное оснащение водолазов-саперов позволяет совершать погружения на глубину до 55 метров.