В детсаду Москвы умерла девочка, которую забыли на прогулке

В одном из детских садов Новой Москвы воспитатели забыли трехлетнюю девочку на улице после прогулки. Ребенок умер, сообщает управление Следственного комитета РФ по Москве в пятницу, 16 февраля.

Отмечается, что утром воспитательница и нянечка, возвращаясь с группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения.

«Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали «скорую помощь», которая констатировала смерть ребенка. В настоящее время

следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и другие материалы, интересующие следствие.

Допрашиваются сотрудники и руководство детского учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», – говорится в сообщении.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). Следствием решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье о халатности.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что воспитатели обнаружили исчезновение ребенка лишь через два часа после прогулки. Нашли девочку в снегу за большим сугробом.