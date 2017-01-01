США опубликовали список обвиняемых во вмешательстве в выборы россиян

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, 13 фамилий и три организации.

Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Отмечается, что лица, против которых выдвинуты обвинения, работают в агентстве.

«Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы», — говорится в обвинительном заключении.

Среди других упоминаемых организаций управляющая ресторанным бизнесом компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», совладельцем которой является Евгений Пригожин.

«Некоторые из обвиняемых, изображая граждан США, общались с ничего не подозревающими частными лицами, связанными с кампанией Трампа», — сказано в документе.

Вашингтон много раз обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы. Москва отвергает все обвинения.

В июне 2017 года Евгений Пригожин уже попал под американские санкции за якобы вмешательство во внутренние дела Украины.