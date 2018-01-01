В ФБР признали, что знали о планах стрелка устроить массовый расстрел в школе во Флориде

Федеральное бюро расследований США (ФБР) признало, что располагало информацией о возможных преступных намерениях Николаса Круза, устроившего в День всех влюбленных бойню в школе города Паркленд с 17 жертвами. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию ФБР и поделился своими опасениями насчет молодого человека.

Звонок поступил в ведомство 5 января 2018 года. Человек, который преставился знакомым Круза, высказал свою обеспокоенность по поводу него, сообщается в пятницу, 16 февраля, в пресс-срелизе на официальном сайте ФБР.

Звонивший рассказал, что Круз является владельцем оружия, собирается убить людей, ведет себя непредсказуемо, размещает тревожные сообщения в социальных сетях

и, возможно, собирается устроить стрельбу в школе.

Согласно действующему протоколу, информация, предоставленная по горячей линии, должна была быть оценена как потенциальная угроза жизни. Затем ее следовало направить в отделение ФБР в Майами, где были бы предприняты соответствующие следственные действия.

Однако в этом случае протокол был нарушен. Сведения не перенаправили в Майами, и никакие следственные действия не проводились.

Стрельба в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, произошла в среду вечером. Круз, открывший огонь, ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.





