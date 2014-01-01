Отец об умершей в московском детсаду дочери: Жаловалась и просила пораньше забирать ее

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки в одном из детских садов в Новой Москве. По информации Mash, это детский сад № 2120 в городе Московский.

Согласно предварительным данным следствия, утром 16 февраля воспитатели, вернувшись с прогулки с младшей группой детей, заметили отсутствие одного ребенка. Выйдя на улицу, они обнаружили девочку 2014 года рождения лежащей в снегу в бессознательном состоянии. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали «скорую помощь», которая констатировала смерть ребенка.

Телеграм-канал Mash сообщил, что девочке стало плохо во время прогулки и она пролежала в снегу около двух часов, пока ее не обнаружили.

Как выяснил «Московский комсомолец», следов насильственной смерти на теле ребенка не найдено. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. Кроме того, он сообщил, что девочка регулярно жаловалась и просила пораньше забирать ее из детского сада, а несколько дней назад родители увидели у нее на теле синяки.

По данным СМИ, трехлетняя девочка родилась в Москве в азербайджанской семье, в которой есть ещё два ребёнка — 6-летний мальчик (ходит в этот же детский сад) и 9-летняя школьница-дочь.