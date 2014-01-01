Названы имена 17 расстрелянных в школе во Флориде: 14 учеников и трое учителей

Шериф округа Броуард во Флориде Скотт Израэль обнародовал имена 17 человек, погибших при стрельбе в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас». Шериф зачитал имена погибших от руки 19-летнего Николаса Круза на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Ученики

Джейм Геттенберг, 14 лет,

Николас Дуорет, 17 лет,

Мартин Дэкю, 14 лет,

Мидоу Поллак, 18 лет;

Кара Лагран, 14 лет;

Элайна Петти, 14 лет;

Жакуин Оливер, 17 лет;

Люк Хойер, 15 лет;

Алисса АльХадеф, 14 лет;

Джина Монтальто, 14 лет;

Кармен Шантрап, 16 лет;

Питер Ванг, 15 лет;

Алекс Шэхт, 14 лет;

Хелена Рамзи, 17 лет.

Учителя

Аарон Феис, 37 лет, школьный футбольный тренер;

Скотт Бейгель, 35 лет, учитель;

Крис Хиксон, 49 лет, замдиректора школы по спортивной работе.

Во Флориде и по всем Соединенным Штатам проходят траурные мероприятия. Президент Дональд Трамп распорядился до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом в связи с последствиями стрельбы в школе Паркленда.

19-летний Николас Круз признал свою вину в убийстве 17 человек. На допросе он заявил, что именно он, проникнув в свою бывшую школу, вел прицельный огонь из полуавтоматической винтовки AR-15 по ученикам и преподавателям.

Он пытался покинуть школу вместе с бегущими учениками, затем сходил в магазин и два ресторана быстрого питания и только потом был задержан, не оказав сопротивления.