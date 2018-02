В драке главных котов Британии усмотрели политические разборки

«Драма на Даунинг-стрит этим утром — у кота Ларри лобовое столкновение с Палмерстоном из МИД», — написал он.

Победителем стал Палмерстон. Журналист запечатлел потерянный в драке ошейник Ларри с британским флагом. Фотографией поделились уже более семи тысяч пользователей. «Ай», — «прокомментировал» в Twitter свое поражение Ларри.

Пользователь Ryan Brown‏ сравнил драку с Brexit. «Похоже, что Министерство иностранных дел имеет проблемы с премьер-министром, и поэтому отправило кота, чтобы решить их», — отметил Joseph A. Gomes‏. «Где был полицейский?» — пошутила Ann Marshall 0447976.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO— Nick Dixon (@NickDixonITV) February 16, 2018