Премьер Польши вызвал гнев Израиля, заявив о причастности евреев к Холокосту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках своего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности обрушился с критикой на главу правительства Польши Матеуша Моравецкого, который там же в Мюнхене в субботу выступил с утверждением о причастности отдельных представителей еврейского народа к Холокосту.

«Высказывания премьер-министра Польши здесь, в Мюнхене, возмутительны, налицо проблема непонимания истории и отсутствия чувствительности к трагедии нашего народа. Я намерен поговорить с ним в ближайшее время», - подчеркнул Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Возмутившие израильтян высказывания польский премьер сделал во время своего выступления в ответ на вопрос израильского корреспондента о подписанном президентом страны Анджеем Дудой законе об Институте национальной памяти, вводящем уголовную ответственность за высказывания о причастности поляков к Холокосту.

«Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и высказывания о том, что были исполнители евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники», - сказал Моравецкий.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал нашумевшие поправки, известные как «закон о Холокосте». Согласно документу, публичное обвинение Польши и польской нации в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности карается уголовной ответственностью вплоть до тюремного заключения сроком на три года. Закон также запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши.

Дуда тогда объяснил свое решение необходимостью «защитить доброе имя Польши и поляков». Он заявил, что нация имеет право на «историческую правду» и на суждения в соответствии с фактами. По его словам, Польша была оккупирована с самого начала Второй мировой войны, и «с географической точки зрения польского государства не было».

Дуда также подчеркивал, что в законе ясно говорится, что наказание должен понести тот, кто публично и против фактов распространяет обвинения в участии поляков в Холокосте. «Я не хочу, чтобы кто-то опасался уголовной ответственности за свои воспоминания. Но я не хочу также, чтобы и польский народ обвиняли в участии в Холокосте», - отметил глава Польши. «Правда такова, что поляки системно не принимали участие в Холокосте», - констатировал Дуда, признав, что были случаи, когда поляки из «подлости и страха» выдавали евреев нацистам.

Напомним, в конце января в ходе телефонной беседы с Нетаньяху польский премьер Моравецкий заявил, что «польское государство стало жертвой нападения и оккупации». «Не может быть и речи об ответственности Польши за Холокост», - подчеркнул политик.