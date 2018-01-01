В Иране разбился пассажирский самолет

В Иране пропал с радаров и разбился пассажирский самолет. По данным агентства Tasnim, на борту до 70 человек. По данным Daily Sabah, на борту минимум 50 пассажиров.

Самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman. Он вылетел из столицы страны Тегерана в административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмед город Ясудж.

Самолет ATR 72-500 упал к югу от Исфахана в гористой местности. По данным Tasnim, место крушения пока не найдено. В район выдвинулись спаатели.

Press TV в Twitter передает, что информацию о крушении подтвердили региональные власти. Со ссылкой на местные СМИ телеканал сообщает, что пилот пытался совершить аварийную посадку. Возможно, в результате катастрофы есть выжившие.

Позднее авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.

Image indicates the passenger plane's crash site pic.twitter.com/NhPAunb1No— Press TV (@PressTV) 18 февраля 2018 г.

Указывается, что в районе катастрофы были тяжелые погодные условия.



