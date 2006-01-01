СМИ: Трамп изменял жене с моделью Playboy

Президент США Дональд Трамп в 2006-2007 изменял жене Меланье с моделью Playboy Карен Макдугал. Об этом сообщил журнал New Yorker, в распоряжении которого оказался ее восьмистраничный рассказ.

Документ изданию передал друг модели, сама она подтвердила его подлинность. По словам Макдугал, с Трампом она познакомилась в июне 2006 года. Один эпизод телешоу Кандидат снимали в особняке Playboy в Лос-Анджелесе. Издатель журнала устроил для участников вечеринку с участием моделей Playboy.

В то время самому младшему сыну Трампа Баррону было несколько месяцев. Макдугал написала, что сразу понравилась бизнесмену, он постоянно разговаривал с ней и делал комплименты. В конце вечеринки Трамп попросил у модели номер телефона. После этого они начали регулярно созваниваться.

По словам Макдугал, их первое свидание прошло в бунгало отеля The Beverly Hills. Модель написала, что Трамп впечатлил ее своим интеллектом и обаянием.

Она утверждает, что в тот вечер у них был секс. Макдугал рассказала, что Трамп хотел заплатить ей, но она отказалась.

Модель написала, что они встречались каждый раз, когда бизнесмен бывал в Лос-Анджелесе. Свидания всегда проходили в бунгало отеля The Beverly Hills. Трамп приглашал Макдугал на публичные мероприятия и каждый раз возвращал ей деньги за авиабилеты. По словам модели, бизнесмен познакомил ее со своим старшим сыном Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой.

Издание пишет, что отношения Макдугал и Трампа закончились в апреле 2007 года, они длились примерно девять месяцев.

В Белом доме связь Трампа с моделью опровергают.

Ранее адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, заявившей о вступлении в интимную связь с Трампом.