Билл Гейтс: миллиардеры в США платят слишком мало налогов

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс дал отрицательную оценку налоговой реформе президента Дональда Трампа. С миллиардеров нужно брать более высокие налоги, и лично он готов делать более высокие отчисления в бюджет, заявил Гейтс в интервью телекомпании CNN.

«Я должен платить более высокие налоги, - отметил Гейтс, состояние которого составляет более 90 млрд долларов. - Я заплатил на 10 млрд долларов больше налогов, чем кто-либо еще, но правительство должно требовать, чтобы люди моего уровня отдавали значительно больше».

Гейтс, второй самый богатый человек мира после Джеффа Безоса из Amazon, назвал сокращение налогов для корпораций, инициированное Трампом и Республиканской партией, несправедливым.

«Это регрессивный налоговый законопроект», - подчеркнул Гейтс, напомнив, что

супербогатые люди будут получать еще большую прибыль, а налоговая нагрузка ляжет на рабочий и средний класс.

Для всех развитых демократий важно обращать внимание на проблему увеличения неравенства доходов. Сейчас шестая часть населения США живет в неприемлемых условиях, поэтому властям следует задуматься, почему государство не предложит этим людям лучшую работу, сказал миллиардер.

Напомним, запущенная с этого года налоговая реформа в США снижает ставки налогов для корпораций и состоятельных граждан. Реформа грозит значительным ростом дефицита бюджета, но ее авторы полагают, что потери будут компенсированы ускоренным развитием корпоративного сектора и экономики в целом.

Состоятельные американцы уже не раз выступали за увеличение налогов для богатых.

Осенью 2017 года Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер в числе 400 человек, в том числе руководителей компаний, юристов и врачей, направили в конгресс США письмо, в котором попросили республиканское большинство не утверждать налоговую реформу, а, напротив, повысить нагрузку для сверхбогатых американцев.

Ранее, весной 2016 года, 40 богатейших жителей Нью-Йорка, в том числе Рокфеллер, обратились с просьбой о повышении налогов к губернатору штата и федеральным чиновникам.

В 2011 году американские миллионеры также просили конгресс отменить налоговые льготы для состоятельных бизнесменов. Одним из самых известных сторонников повышения налогов на богатство считается Уоррен Баффетт, чье состояние превышает 87,5 млрд долларов.

В том же 2011 году он призывал «дружественно настроенный к богатым» конгресс увеличить налоги для обеспеченных граждан для сокращения дефицита бюджета.



