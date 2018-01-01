Трамп поддержал усиление контроля при продаже оружия

Президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу по усилению проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия. Об этом в Белом доме сообщили после стрельбы в школе в городе Паркленд, жертвами которой стали 17 человек, и последовавшей за громким инцидентом серии акций против свободного владения оружием, которое в Соединенных Штатах гарантировано конституцией.

Как сообщил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, Трамп еще в минувшую пятницу обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином законопроект, представленный совместно с демократом Крисом Мерфи и нацеленный на усиление роли правительства в контроле за продажей оружия. «Несмотря на то что обсуждение [документа] продолжается и рассматриваются поправки, президент поддерживает усилия по совершенствованию федеральной системы проверок биографии [покупателей оружия]», - приводит CNN заявление представителя американской администрации.

Стрельба в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в городе Паркленд (округ Бровард штата Флорида), жертвами которой стали 17 человек, произошла 14 февраля. 19-летний Николас Круз, открывший огонь, ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

В минувший четверг Круз предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения. Он признал вину.