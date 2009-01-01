СМИ: у сына кандидата в президенты РФ нашли элитную недвижимость в Латвии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией сообщение о том, что семья кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина владеет несколькими особняками и землей в Латвии.

Ранее сообщение об элитной заграничной недвижимости на сумму около 20 млн рублей появилось на сайте Life.ru. Помимо этого, журналисты издания утверждают, что члены семьи Грудинина якобы имеют вид на жительство в Латвии.

35-летний старший сын Грудинина Артем женат на уроженке Риги Наталье Циркиной (Грудининой). Life.ru на основе данных из земельных реестров Латвии утверждает, что он владеет домом в городе Марупе в 10 км от Риги. Двухэтажный дом расположен в закрытом престижном коттеджном поселке Seli на берегу озера.

Особняк купили 18 декабря 2009 года за 129 тыс. латов, что на тот момент равнялось 200 тыс. евро.

Life.ru утверждает, что Артем Грудинин владеет не только особняком, но и землей под ним, а также является совладельцем участка с озером.

Супруге Артема Наталье Грудининой приписывают владение особняком в селе Кестерциемс в Энгуре Тукумского района. Дом расположен в живописном месте в окружении соснового леса на берегу Балтийского моря. Life.ru утверждает, что Наталья Грудинина купила особняк в феврале 2015-го за 110 тыс. евро.

Позже женщина выкупила несколько участков земли в Латвии.

В публикации отмечается, что вместе с элитной недвижимостью Грудинины получили вид на жительство в Латвии, который позволяет им работать, учиться или открывать собственный бизнес в этой стране. Через 10 лет семья сможет претендовать на гражданство Латвии.

Лидер КПРФ уже успел назвать информацию, опубликованную в СМИ, провокацией. «Это очередная провокация», - заявил Геннадий Зюганов во вторник на пресс-конференции в «Интерфаксе».

На уточняющий вопрос журналиста о наличии такой недвижимости коммунист ответил: «Посмотрим, проверим».

Напомним, что ранее у Грудинина нашли особняк в Испании за 800 тыс. евро. Тогда кандидат на пост президента от КПРФ признался, что недвижимость действительно принадлежит его детям, хотя ранее представители от КПРФ также всячески опровергали эту информацию.

Накануне Павел Грудинин пожаловался в Центризбирком на предвзятость телеканалов. Кандидат от КПРФ считает, что он единственный, о ком пишут в негативном ключе, сообщают «Ведомости».

Политолог Аббас Галлямов считает, что против кандидата КПРФ ведется организованная кампания. Сразу после выдвижения его показывали хорошо, а в январе «как тумблер переключили» - скорее всего, это связано с результатами первых опросов, показавших, что Грудинин начинает забирать голоса у Путина, рассуждает эксперт.