Американцы назвали врага страшнее России

Показатель почти в три раза превышает данные за 2016 год. Издание The Hill отмечает, что такие результаты получены на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл в публичных выступлениях северокорейского лидера Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

Второе место в списке главных врагов США занимает Россия. Так полагают 19 процентов респондентов. Этот показатель вырос на три процента по сравнению с 2016 годом.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы.

В октябре 2016 года американская разведка официально заявила, что российская сторона причастна ко взломам и утечке конфиденциальной информации политического характера, связанной с выборами президента США. Россия отвергает все обвинения.

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, фигурирует 13 фамилий и три организации.