В Индонезии после извержения вулкана с улиц сметают пепел

В понедельник в Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг - столб дыма поднялся из кратера на высоту 5000 метров, сообщает AFP. Ближайшие деревни оказались покрыты пеплом, который местные жители с масками на лицах пытаются убрать из домов, улиц и полей.

Вулкан находится на острове Суматра примерно в 1900 километрах на северо-запад от столицы Индонезии Джакарты.

Из-за частой вулканической активности людям запрещено приближаться к нему уже несколько лет, указывает «The Guardian». FOTO: AP/Scanpix

Во время извержения в ближайшей округе потемнело небо. «В пяти регионах стало темно, видимость была примерно пять метров», - говорит представитель Агентства внештатных ситуаций Индонезии.

Был закрыт аэропорт, находящийся вблизи Синабунга, однако из-за благоприятного ветра работу продолжать смогли несколько других ближайших аэропортов.

После извержения чиновники призвали жителей держаться минимум в семи километрах от кратера вулкана.