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Необычно: поселок в Австралии окутало облаком оранжевой пыли

TVNET
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Фото: полиция Квинсленда

Во вторник над австралийским Квинслендом пронеслась пыльная буря, окутавшая поселок Чарлевиль облаком оранжевой пыли. Буря снесла деревья и нанесла небольшие разрушения, сообщила служба BBC.

Метеослужба отметила, что пыльная буря образовалась в результате сильных ветров и чрезвычайно высоких температур воздуха, установившихся в западной части Квинсленда. Буря накрыла территорию радиусом в 200 километров, порывы ветра достигали 96 километров в час, а видимость в местном аэропорту была всего 200 метров.

Местных буря застала врасплох. «Мы услышали гром и вышли на улицу. Увидели, как приближается буря из красной пыли,» рассказали очевидцы. Местная полиция сообщила, что пострадали несколько домов и дорожные указатели.

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