Авиакатастрофа в Иране: обнаружены первые тела погибших

Иранские поисково-спасательные команды нашли тела 32 погибших в результате авиакатастрофы. Черный ящик самолета до сих пор не найден.

В Иране спасатели нашли тела 32 погибших в результате аварии пассажирского самолета в горах, остальные остаются под снегом и льдом. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает агентство Reuters.

Тела семи погибших спасатели уже смогли доставить к подножью горы.

«Первая команда, которая добралась до места авиакатастрофы, смогла вернуться с несколькими телами погибших, и передать их представителям здравоохранения у подножья горы», - заявил директор Красного Полумесяца в городе Исфаган Мохсен Момени.

Черный ящик самолета до сих пор не найден.

Напомним, авиакатастрофа произошла вблизи города Семиром в провинции Исфахан 18 февраля. Жертвами стали 66 человек.