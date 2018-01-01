В Брюсселе полиция провела спецоперацию

В четверг полиция провела спецоперацию в Брюсселе, в коммуне Форе спецоперацию, перекрывая улицы.

Причина операции - стрельба на улице в упомянутом районе, сообщает The Independent.

Как стало известно, что спецоперацию развернули из-за сообщения о вероятном убийстве. Однако, ни жертвы, ни злоумышленника пока не обнаружено.

Операция началась после того, как строитель польской национальности пришел в шоковом состоянии в магазин и сказал, что видел убийство.

Мужчина был настолько напуган, что работники магазина сразу вызвали правоохранителей. Вызванная полиция по указанному адресу ничего не нашла, но на всякий случай решили проверить возможные соседние адреса.

Был остановлен общественный транспорт, людей просили не выходить из помещений.

Позже, представители брюссельской полиции сообщили о снятии периметра безопасности в столичной коммуне Форе, куда были стянуты правоохранительные силы и чрезвычайные службы в связи с подозрением на угрозу от якобы вооруженных людей в одном из зданий, передает Интерфакс.

По его словам, причиной переполоха стал «конфликт частного характера».