Женщинам Саудовской Аравии разрешили разводиться по собственному желанию

Министерство юстиции Саудовской Аравии отменило закон, который заставлял женщин оставаться с мужьями против собственной воли. Данная инициатива стала частью исторических для страны перемен, направленных на вовлечение женщин в общественную жизнь и уравнивание их в правах и свободах с мужским населением.

Как пишет саудовская газета Okaz, теперь женщины, которые хотят разорвать с мужчиной брачный договор, смогут либо развестись по договоренности с супругом, либо подать соответствующий иск в суд. Мужчины, в свою очередь, не смогут потребовать от женщины вернуться, если та покинула пределы дома.

В Саудовской Аравии до последних лет женщины были лишены большинства прав и свобод.

Ситуация начала меняться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, взявшим курс на умеренный ислам и реализацию программы «Видение-2030», которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает меры по вовлечению женщин в общественную жизнь.

Как напоминает ТАСС, за последние месяцы саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи и музыкальные концерты, заниматься многими видами спорта на территории государства, тренироваться в специальных женских фитнес-центрах и открывать собственный бизнес без разрешения мужа или родственника-мужчины.

В этом году впервые с 1980-х годов состоится открытие публичных кинотеатров, а с июня женщины смогут получать водительские удостоверения и управлять автомобилем.

После этого они смогут устраиваться на работу в качестве личных шоферов или водителей такси.

Женщин также планируется привлекать к работе в качестве дорожных инспекторов или на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, в этом месяце стало известно о планах руководства Саудовской Аравии позволить женщинам работать в качестве следователей в правоохранительных органах страны.





