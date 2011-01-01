Вынужденная диета: венесуэльцы за год в среднем похудели на 11 килограммов

Венесуэльцы за прошлый год в среднем потеряли 11 килограммов своего веса, сегодня почти 90% населения страны живут в бедности, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования, опубликованного 21 февраля тремя местными университетами - Центральным, Католическим Андреса Белло и Симона Боливара. Ежегодное исследование посвящено изучению последствий экономического кризиса в стране, вызвавшего острую нехватку продовольствия.

Для сравнения: по итогам 2016 года исследователи зафиксировали, что венесуэльцы похудели в среднем на восемь килограммов.

Более 60% опрошенных венесуэльцев сообщили, что за предыдущие три месяца они регулярно просыпались голодными, так как у них не было денег на еду.

Примерно 25% респондентов сообщили, что принимают пищу два раза в день и реже.

В опросе приняли участие 6168 венесуэльцев в возрасте от 20 до 65 лет.

«Диспропорция между ростом цен и зарплат населения настолько распространена, что практически нет ни одного венесуэльца, который не был бы беден», - комментирует Мария Понсе из Католического университета Андреса Белло в Каракасе.

По данным оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, цены в стране за последние 12 месяцев (на конец января 2018 года) выросли на 4068%. Эти данные в целом совпадают с расчетами независимых экономистов.

За январь инфляция в Венесуэле составила 84,2%.

Как известно, после победы на президентских выборах в 1999 году Уго Чавес гордился улучшением социальных показателей страны, достигнутых за счет продажи нефти по растущим ценам. Однако сменивший его в 2013 году Николас Мадуро уже не мог полагаться на удачную нефтяную конъюнктуру, экономика Венесуэлы впала в глубокую рецессию.

С 2015 года правительство Мадуро засекретило данные об уровне бедности в стране - в 1970-х одной из самых богатых в Латинской Америке.





