15-летняя фигуристка принесла России первое олимпийское золото Пхенчхана

По итогам произвольной программы олимпийского турнира по фигурному катанию в Пхенчхане среди одиночниц россиянка Алина Загитова сохранила свое преимущество над Евгенией Медведевой и стала олимпийской чемпионкой. У Медведевой - серебро.
15-летняя Алина получила от судей в общей сумме 239,57 балла, опередив свою 18-летнюю подругу и коллегу по тренерской группе Этери Тутберидзе на 1,31 балла. Обе фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу - 156,65.
На третью ступень пьедестала поднялась канадка Кэйтлин Осмонд (231,02).
Only 15 years old and already an Olympic champion. 🥇👏 Congratulations to Alina Zagitova #OAR for the Ladies #FigureSkating #gold medal! 👏👏👏 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/CRFboR3LxU— Olympics (@Olympics) 23 февраля 2018 г.
Благодаря этому двойному успеху сборная олимпийских атлетов из России поднялась с 21-го на 15-е место в общекомандном зачете Игр-2018. В копилке команды стало 14 медалей - одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Одну бронзу, завоеванную керлингистами в дабл-миксте, накануне забрали из-за положительного допинг-теста на мельдоний Александра Крушельницкого.
«Я почувствовала приятное удивление, когда увидела, что стала олимпийской чемпионкой, - приводит первую реакцию Загитовой РИА «Новости«. - Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но, пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой».
Your #PyeongChang2018 Ladies' #FigureSkating podium! 👏👏👏 This concludes an incredible #FigureSkating competition. ❤Congratulations to all the athletes! #Olympics pic.twitter.com/CilP1pr6Dd— Olympics (@Olympics) 23 февраля 2018 г.
«Я ощущала, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и волнение одновременно. Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках, и само все исполнило», - добавила чемпионка.
Ранее в короткой программе одиночниц Медведева выступала первой и обновила свой же мировой рекорд по количеству набранных баллов - 81,61. Однако рекорд продержался всего несколько минут - до выступления Алины Загитовой. 15-летняя спортсменка получила за прокат короткой программы 82,92 балла, превзойдя достижение своей более опытной соотечественницы.
«На произвольную программу шла, как Каренина в фильме. С уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду. Сегодняшний день сохранится в моей памяти. Я полностью оставила себя на льду, я ни о чем не сожалею», - цитирует Медведеву ТАСС.