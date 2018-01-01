15-летняя фигуристка принесла России первое олимпийское золото Пхенчхана

По итогам произвольной программы олимпийского турнира по фигурному катанию в Пхенчхане среди одиночниц россиянка Алина Загитова сохранила свое преимущество над Евгенией Медведевой и стала олимпийской чемпионкой. У Медведевой - серебро.

15-летняя Алина получила от судей в общей сумме 239,57 балла, опередив свою 18-летнюю подругу и коллегу по тренерской группе Этери Тутберидзе на 1,31 балла. Обе фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу - 156,65.

На третью ступень пьедестала поднялась канадка Кэйтлин Осмонд (231,02).





Благодаря этому двойному успеху сборная олимпийских атлетов из России поднялась с 21-го на 15-е место в общекомандном зачете Игр-2018. В копилке команды стало 14 медалей - одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Одну бронзу, завоеванную керлингистами в дабл-миксте, накануне забрали из-за положительного допинг-теста на мельдоний Александра Крушельницкого.

«Я почувствовала приятное удивление, когда увидела, что стала олимпийской чемпионкой, - приводит первую реакцию Загитовой РИА «Новости«. - Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но, пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой».

«Я ощущала, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и волнение одновременно. Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках, и само все исполнило», - добавила чемпионка.

Ранее в короткой программе одиночниц Медведева выступала первой и обновила свой же мировой рекорд по количеству набранных баллов - 81,61. Однако рекорд продержался всего несколько минут - до выступления Алины Загитовой. 15-летняя спортсменка получила за прокат короткой программы 82,92 балла, превзойдя достижение своей более опытной соотечественницы.

«На произвольную программу шла, как Каренина в фильме. С уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду. Сегодняшний день сохранится в моей памяти. Я полностью оставила себя на льду, я ни о чем не сожалею», - цитирует Медведеву ТАСС.





