Стрельба в центре Цюриха: двое погибших

Один человек погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения, от которых позже скончался. Сегодня неизвестные открыли огонь возле одного из банков.

Возле офиса банка UBS в швейцарском Цюрихе в пятницу, 23 февраля, произошла стрельба. Двое людей погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарской полиции.

Отмечается, что на данный момент ситуация находится под контролем, опасности для людей нет.

Полиция оцепила участок возле банка.

Связан ли инцидент с терроризмом, пока неизвестно.