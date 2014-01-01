Киев направил ноту Москве из-за проведения президентских выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин.

«Отправили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий», — написал дипломат.

Он добавил, что ко всем вовлеченным в выборы будут применяться санкции.

Президентские выборы во всех регионах России, в том числе в Крыму, пройдут 18 марта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове всенародного голосования. Киев не признает результаты референдума и называет территорию аннексированной или оккупированной. Москва настаивает, что плебисцит был проведен по всем нормам международного права.