Эстония празднует юбилейный День независимости

Эстонии в субботу, 24 февраля, отмечает 100-летие создания независимого Эстонского государства. В этот день будут вывешены флаги на зданиях.

День независимости Эстонии празднуется 24 февраля, так как в этот день в 1918 году была напечатана и распространена в Ревеле (Таллине) Декларация независимости Эстонии или Манифест ко всем народам Эстонии. Ее сто лет назад издал Комитет спасения Эстонии.

Отмечается, что

торжественные церемонии сегодня начались с восходом солнца в 7:33 с церемонии поднятия государственного флага на башню Длинный Герман в Таллине.

С речью сегодня выступит спикер парламента Эйки Нестор. На церемонию приглашены члены парламента, правительства, зарубежные дипломаты, представители общественности.

В это же время будут подняты флаги над многими городами страны. Также будут возложены венки к монументу Освободительной войне 1918-1920 годов, пройдут богослужения.

Днем состоится парад Сил обороны, в котором примут также участие военнослужащие Великобритании и Дании из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.

Парад примет президент Керсти Кальюлайд, командует парадом командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

В торжественном прохождении примут участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

Будут представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии.

В случае благоприятной погоды пролетят вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершит пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.

Итог торжествам подведет вечерний прием президента Кальюлайд в национальном музее Эстонии в городе Тарту.