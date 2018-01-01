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В Тунисе задержали судно с контрабандным оружием из России

Korrespondent.net
Фото: Reuters/Scanpix

В Тунисе задержали судно с крупной партией контрабанды оружия из России, сообщает Liga.net.

Судно Ural под флагом Панамы вышло из Новороссийска и следовало в Камерун. 15 февраля оно зашло в порт тунисского Сфакса из-за поломки.

Подозрение властей вызвал странный маршрут судна, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна, пишет Морской бюллетень.

На борту обнаружили 24 незарегистрированных контейнера с бронеавтомобилями, БМП, бульдозерами, медицинской техникой,

электрогенераторами, военной униформой, рациями и оборудованием для спутниковой связи.

Военные, которые обследовали груз, считают, что это оборудование предназначено для создания военного лагеря. Предполагают, что оружие везли для незаконных вооруженных формирований. От российской стороны пока не последовало никаких комментариев.

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