В Брюсселе за кражу задержали брата одного из парижских террористов

В Брюсселе арестован Мохамед Абдеслам, старший брат единственного, как считается, оставшегося в живых участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF.

Речь идет о нападении с ножом на трех муниципальных служащих брюссельской коммуны Моленбек, которые 23 февраля доставляли в банк 70 тыс. евро сборов, полученных за административные услуги населению.

«Четыре человека были задержаны и доставлены в пятницу к судебному следователю, - заявила журналистам официальный представитель прокуратуры Брюсселя Ине ван Вимерш. - Судебный следователь выдал ордер на арест двух из них. Им вменяется вооруженный групповой грабеж с применением насилия. Один из этих арестованных - Мохамед Абдеслам».

Адвокат Абдеслама Натали Галлан сообщила, что ее подзащитный отрицает выдвинутые ему обвинения. Она отказалась от других комментариев, сославшись на то, что пока не знает всех обстоятельств.

Мохамед Абдеслам работал мелким клерком в коммунальном совете Моленбека в течение года после того, как его брат Салах был уличен в участии в парижском теракте, а затем арестован 18 марта 2016 года там же, в Моленбеке. Полиция не нашла доказательств, что семья Абсдеслама знала о его местонахождении. Он был уволен из коммуны лишь после пропуска по болезни восьми рабочих месяцев подряд, напоминает ТАСС.

Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак:

взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале «Батаклан», где около 100 человек были взяты в заложники.

В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Салах Абдеслам был одним из семи террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. Его задержали через несколько дней в брюссельской коммуне Моленбек.





