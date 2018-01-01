Китай раскритиковал новые санкции США против КНДР

Решение Соединенных Штатов Америки по расширению санкций против Северной Кореи (КНДР) в Китае считают «ошибочными действиями», которые могут навредить «двустороннем сотрудничестве», заявили в Министерстве иностранных дел Китая, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.

Также в заявлении МИД указано, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга стоит «немедленно прекратить».

«Пекин всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний», - отметили китайские дипломаты. КНДР находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и усилением ракетной программы.

Соответствующая резолюция ООН запрещает, в частности, импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны-члены ООН текстиля с КНДР.