Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

Совет безопасности ООН в субботу вечером единогласно принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии и последующем проведении гуманитарных операций.

Как сообщает агентство Reuters, документ поддержали все 15 государств, входящие в Совбез. Между тем в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека утверждают, что сразу после голосования один из самых проблемных регионов страны - Восточная Гута - подвергся масштабным обстрелам.

Согласно обновленному варианту резолюции, с которым ознакомился «Интерфакс», «от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых».

В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против запрещенных в России «Исламского государства», «Аль-Каиды», «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ними группировок и лиц.





