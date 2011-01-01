В России построят новый авианосец: он будет нести до 90 самолетов и вертолетов

Россияне попытаются совместить на новом авианосце трамплин для взлета и разгонное устройство, чтобы запускать с корабля более тяжелые самолеты.

Для российского военно-морского флота будет построен новый авианесущий комплекс. Об этом сказал начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов, сообщает Интерфакс в воскресенье, 25 февраля.

«Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования», – заявил он в эфире телеканала Звезда.

На новом авианосце попытаются совместить трамплин для взлета и разгонное устройство, сообщил телеканалу начальник отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Владимир Пепеляев.

«Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации», – отметил он.

По словам Пепеляева, на борту авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57, в случае если будет принято решение о создании его морской версии. «Он будет адаптирован для палубы, если будет принято решение», – добавил Пепеляев.

Ранее Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца – проект 23000Э Шторм. Он существует пока только в виде макета.

Длина корабля составит 330 метров, ширина – 40 метров, а осадка – 11 метров. Скорость авианосца будет достигать 30 узлов, он будет нести до 90 самолетов и вертолетов.

Напомним, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич утверждал, что в ближайшее время в России будут заложены шесть авианосцев.

«В ближайшее время мы шесть заложим», – сказал Клинцевич о российских авианесущих кораблях Об этом он рассказал в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.

Отметим, что программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

Сейчас у России вообще нет полноценных авианосцев, а единственным кораблем, который приближается к этому классу, является авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов, построенный еще во времена СССР на Черноморском судостроительном заводе в украинском Николаеве.