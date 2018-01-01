Десятки человек пострадали при нападении пчел в Мексике

В Сапопане 24 человека получили повреждения от укусов пчел, в том числе три офицера пожарной охраны, которые работали на месте происшествия.

Рой пчел напал на людей в мексиканском Сапопан (штат Халиско). В результате инцидента пострадали более 20 человек, сообщает пожарная служба города в Twitter.

«Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них – три офицера пожарной охраны, которые работали на месте», – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.