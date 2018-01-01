Десятки человек пострадали при нападении пчел в Мексике

В Сапопане 24 человека получили повреждения от укусов пчел, в том числе три офицера пожарной охраны, которые работали на месте происшествия.
Рой пчел напал на людей в мексиканском Сапопан (штат Халиско). В результате инцидента пострадали более 20 человек, сообщает пожарная служба города в Twitter.
«Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них – три офицера пожарной охраны, которые работали на месте», – говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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En total, fueron 24 personas quienes resultaron lesionadas por picaduras de abejas, entre ellos 3 oficiales bomberos que laboraban en la zona.
Coordinados con @SaludZapopan trabajamos para atender y trasladar a los afectados. Col. Mariano Otero. pic.twitter.com/I6W3TIa4Ir— PCyBOMBEROS ZAPOPAN (@UMPCyBZ) 24 февраля 2018 г.