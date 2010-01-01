Собираетесь в Эстонию? Узнайте об изменениях закона для водителей

Правительство одобрило законопроект, привязывающий штраф за серьезные нарушения ПДД к уровню доходов нарушителя. Как теперь поменяется размер штрафов в Эстонии?

На прошлой неделе правительство направило в Рийгикогу законопроект о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и другие законы. Проще говоря, это изменит две вещи: можно будет выписывать более крупные штрафы банкам и другим кредитным учреждениям, а также связать штрафы с доходом людей. Второе изменение окажет наибольшее влияние на обычных жителей Эстонии.

Если сейчас за проступок наказываются по принципу штрафных единиц (высший предел — 300 штрафных единиц), новая система введет дневную ставку, которая будет рассчитываться на основании среднего дневного дохода нарушителя. Денежный штраф будет в пределах 3-300 дневных ставок, при этом минимальная дневная ставка — 5 евро.

Штраф в девять раз больше

Postimees попросил сотрудника Министерства юстиции привести примеры, как дорого обойдется по новому закону одно из тяжких нарушений — вождение автомобиле с опьянением до 0,74 промилле — для получающего минимальную зарплату, человека со средним доходом и человека с зарплатой, как у министра.

Стоит отметить, что речь идет об упрощенных примерах, в которых не учитываются индивидуальные обстоятельства (например, задержанный в пьяном виде — несовершеннолетний). Также размер штрафа может варьироваться от 3 до 300 дневных ставок, а мы взяли средний штраф, то есть 150 дневных ставок.

Если человек зарабатывает в месяц 500 евро чистыми, по нашим условиям, ему назначается 5,9-евровая дневная ставка, поэтому итоговая сумма штрафа — 885 евро. Если нетто-зарплата человека 1000 евро, дневная ставка получается 13,4 евро, а штраф — 2010 евро. Если человека получает на руки в месяц 4500 евро, его дневная ставка уже будет 65,9 евро, а штраф за вождение в нетрезвом виде — 9885 евро. Отметим, что при старой системе за это нарушение максимально грозил штраф в 1200 евро, при этом не важно, получает нарушитель зарплату, как у уборщика или у министра.

Министерство юстиции подчеркнуло еще раз, что это лишь примерные суммы, поскольку нет оснований полагать, что нарушитель получит 150 дневных ставок. Ставка может быть и 10, что сделает штраф гораздо меньше, но может она быть и 300, что удвоит сумму штрафа.

Почему вводят новую систему? Основная цель в том, чтобы штраф влиял на всех людей одинаково: как на тех, кто зарабатывает 500 евро, так и на тех, кто получает в месяц 4500 евро. Если все получают, например, штраф в 1200 евро, вполне очевидно, что сильнее это затронет низкооплачиваемого работника. Такой расклад позволяет людям с большим доходом не бояться наказания.

Новая система будет распространяться не только на пьяных водителей, но и другие нарушения: вождения автомобиля без прав, превышение скорости на более 41 км/ч, игнорирование распоряжения полиции остановиться. В будущем нельзя исключать, что подобная система будет введена и для других нарушений.

Закон должен вступить в силу 1 февраля 2019 года. Изменения системы в год будут приносить в госбюджет около 10 млн евро.