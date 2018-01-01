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«Глаз выколю тебе»: «жена депутата» устроила скандал на борту «Аэрофлота»

topnews.ru
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Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

«Жена депутата» пообещала выколоть глаз пассажирке рейса Москва-Бейрут. В Сеть уже попало видео.

Новое видео со скандалом на борту самолета появилось на канале Youtube. Очевидец снял на мобильный телефон ссору, которая произошла между двумя пассажирками рейса Москва-Бейрут.

По словам автора видео, «жена депутата» залила соком стену и саму девушку. Разозлило «супругу» то, что её оппонентка разложила кресло.

«Заткни свой рот поганый! Глаз выколю тебе! Сейчас приедешь в Ливан, я жена депутата, я тебе устрою там!», - стала кричать она.

После этого обе пассажирки начали поливать друг друга водой. На видео попала уже завершающая стадия, когда в дело пришлось вмешаться экипажу. «Базарная баба. К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», — отметил автор видео Николай Николаев.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ему не известно, «женой какого депутата она является». Произошедшее на борту он назвал бытовым конфликтом.

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