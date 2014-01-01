Боевики «Боко Харам» похитили более сотни девочек из нигерийского города

Боевики экстремистской группировки «Боко Харам» похитили более сотни девочек в ходе атаки на колледж города Дапчи, передает Sky News со ссылкой на представителей властей, которые крайне скупо комментировали сообщения о нападении на протяжении шести дней. В 2014 году экстремисты выкрали более 270 девочек из города Чибок, вынудив многих из них выйти замуж за своих похитителей.

Reuters отмечает, что нынешний инцидент - крупнейший с момента похищения в Чибоке, который привлек к деятельности экстремистов и судьбе девочек внимание широкой общественности.

Министерство информации в воскресенье сообщило, что судьба 110 девочек, учившихся в научно-техническом колледже в городе Дапчи на северо-востоке страны, «остается неизвестной после атаки, которая произошла в понедельник». Глава ведомства Лаи Мохаммед заявил, что власти усилили меры безопасности и прилагают все возможные усилия для поиска пропавших.

Президент страны Мухаммаду Бухари назвал произошедшее «национальной катастрофой».

Похищение 276 девочек из города Чибок в 2014 году стало самой резонансной акцией террористов группировки «Боко Харам», название которой переводится как «Западное образование - грех». Девочек отпускали группами, обменивая на захваченных властями экстремистов.

«Боко Харам» регулярно нападает на христианские и образовательные учреждения, пропагандирует введение шариата. В 2015 году присягнула «Исламскому государству»* и стала именовать себя «Западноафриканской провинцией ИГ*».