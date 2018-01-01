Кадыров ответил на запрет въезда в Латвию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ближайшие 30 лет не планирует посещение Латвии, куда ему запретили въезд. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов, пишут РИА Новости.

Как сообщал Русский TVNET, 22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского».

В список включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие лица.

«Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке», — отметил Альви Каримов.