В заявлении коалиции сирийских курдов TEV-DEM, членом которой является Салех Муслим, говорится, что он был задержан в субботу, 24 февраля. Арест прошел по требованию Турции.

В Праге арестовали лидера сирийских курдов Салеха Муслима. Арест прошел по требованию Турции, сообщает агентство Reuters.

Салех Муслим был сопредседателем курдской Партии демократического единства (PYD), которая является главной политической силой коалиции, управляющей Сирийским Курдистаном - автономным регионом на севере Сирии.

Анкара рассматривает Партию демократического единства и созданные ею Отряды народной самообороны (YPG) сирийской веткой запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK). Последняя годами борется на территории Турции за автономию и считается Анкарой террористической группой.

В заявлении коалиции сирийских курдов TEV-DEM, членом которой является Муслим, говорится, что он был задержан в субботу. Турция выдала международный ордер на его арест. «Мы осуждаем эти незаконные действия», - говорится в заявлении.