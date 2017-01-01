В Германии по подозрению в терроризме задержали сирийца

Мужчину обвиняют в членстве в террористической организации и участии в боевых действиях в Сирии, сообщает местная пресса со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.



Любопытно, что ранее он уже находился в Германии в качестве беженца, однако в 2017 году успешно покинул страну, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» в Сирии.



В этом месяце он вернулся в ФРГ из Стамбула под вымышленным именем, после чего был немедленно арестован полицией в аэропорту Франкфурта-на-Майне.