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В Германии по подозрению в терроризме задержали сирийца

Русский TVNET
Фото: reuters/scnpix

Сотрудники правоохранительных служб ФРГ, по подозрению в терроризме, задержали 28-летнего выходца из Сирии, который находится в поисках убежища.

Мужчину обвиняют в членстве в террористической организации и участии в боевых действиях в Сирии, сообщает местная пресса со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.

Любопытно, что ранее он уже находился в Германии в качестве беженца, однако в 2017 году успешно покинул страну, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» в Сирии.

В этом месяце он вернулся в ФРГ из Стамбула под вымышленным именем, после чего был немедленно арестован полицией в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

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